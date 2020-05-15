AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. إيطاليا تمنح مواطنيها 500 يورو لشراء دراجة

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:48 م
بسبب كورونا.. إيطاليا
بسبب كورونا.. إيطاليا تمنح مواطنيها 500 يورو لشراء دراجة
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت الحكومة الإيطالية، موافقتها على تقديم 500 يورو أي "540 دولارا" للأشخاص الذين يشترون دراجة جديدة أو دراجة كهربائية.

وقالت الحكومة إن الدعم سيكون مقتصرا على من يعيش في المدن، التي بها أقل من 50 ألف نسمة، وسوف يغطي 60% من التكلفة إضافة  لدعم نقدي بحد أقصى 500 يورو.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم التحول للطاقة النظيفة، خاصة بعد إجراءات الاغلاق وإعلان إيطاليا تخفيفها، لكن مع تقييد تنقلهم بوسائل النقل العامة.

وبسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة كوورنا، من المقرر أن تحمل الحافلات والقطارات وعربات المترو عددا أقل من الركاب، لتخفيف الازدحام.

وكانت السلطات فى إيطاليا أعلنت عن السماح بحرية الحركة في عدة أقاليم بدءا من 3 يونيو المقبل، وذلك بعد فرض قيود لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي 223 ألفا و96 مصابا. 

فيما سجلت إيطاليا، 262 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة في البلاد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. إيطاليا تخصص 25 مليار يورو بعد تفشي كورونا

زيادة كبيرة في حصيلة وفيات ومصابي فيروس كورونا في إيطاليا

إيطاليا تستعين بالجيش لتطبيق إجراءات العزل في لومبارديا

أرقام مرعبة.. إيطاليا تسجل 10 آلاف وفاة بـ كورونا.. و 100 ألف إصابة

إيطاليا تنهار.. 13915 وفاة بسبب كورونا والإصابات تتجاوز الـ 155 الفا

لأول مرة منذ انتشار الفيروس.. تراجع عدد الحالات الحرجة لمصابي كورونا في إيطاليا

ترشيحاتنا

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

توأم ملتصق.. رانيا وهبة طبيبتان تواجهان كورونا بشجاعة بمستشفى عزل قها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

زعيم كوريا الشمالية يطيح بحارسه الشخصي ورئيس الاستخبارات.. ويختفي عن الأنظار مجددا

جدول امتحانات الثانوية العامة .. وخطة حماية 660 ألف طالب من خطر كورونا .. تفاصيل

خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا