بسبب كورونا.. إيطاليا تمنح مواطنيها 500 يورو لشراء دراجة

أعلنت الحكومة الإيطالية، موافقتها على تقديم 500 يورو أي "540 دولارا" للأشخاص الذين يشترون دراجة جديدة أو دراجة كهربائية.





وقالت الحكومة إن الدعم سيكون مقتصرا على من يعيش في المدن، التي بها أقل من 50 ألف نسمة، وسوف يغطي 60% من التكلفة إضافة لدعم نقدي بحد أقصى 500 يورو.





ويهدف هذا الإجراء إلى دعم التحول للطاقة النظيفة، خاصة بعد إجراءات الاغلاق وإعلان إيطاليا تخفيفها، لكن مع تقييد تنقلهم بوسائل النقل العامة.





وبسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة كوورنا، من المقرر أن تحمل الحافلات والقطارات وعربات المترو عددا أقل من الركاب، لتخفيف الازدحام.





وكانت السلطات فى إيطاليا أعلنت عن السماح بحرية الحركة في عدة أقاليم بدءا من 3 يونيو المقبل، وذلك بعد فرض قيود لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.