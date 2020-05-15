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سيارات

شاهد.. تسريب صور من سيارة أوبل موكا الجديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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اماني نوار
تم تسريب صور وفيديوهات لبعض ملامح سيارات moka  الجديدة من أوبل والتي سيتم طرحها في الأسواق هذا  العام.

ووفقا للتسريبات الموجودة على مواقع التواصل والإنترنت، فإن النماذج الجديدة من سيارات moka تتمتع بمنصات EMP1  والتي تم تطويرها مصنع psa الفرنسي وأثبتت جدارتها عند اختبارها في العديد من السيارات  أوبل كورسا وبيجو 208.

وتتمتع هذه السيارة  بهيكل أكثر انسيابية وأصبح ارتفاع السقف أقل كما تغير تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، وانحناء الواجهة الخلفية فأصبحت أقرب لتلك الموجودة  في سيارات بي إم دبليو.

كما حصلت السيارة على العديد من التحسينات التي تجعلها أكثر عملية وأمانا، ووزنها أصبح أقل بـ 120 كلج مقارنة بنموذج Mokka الأخير.

كما  زادت نسبة متانة هيكلها بمعدل 30%، وأضافت أوبل عليها تعديلات خاصة تحسن من عزل أبوابها وشبابيكها للضوضاء الخارجية.

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يذكر أن أعلنت مجموعة الفهيم، إحدى أكبر الشركات العائلية الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا عن إبرام شراكة مع مجموعة ’بي إس إيه‘ لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية لتوسيع نطاق أعمالهما والنمو من خلال الحصول على حقوق التوزيع الحصري لمركبات أوبل في دبي والإمارات الشمالية.
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