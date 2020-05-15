شاهد.. تسريب صور من سيارة أوبل موكا الجديدة

تم تسريب صور وفيديوهات لبعض ملامح سيارات moka الجديدة من أوبل والتي سيتم طرحها في الأسواق هذا العام.





كما زادت نسبة متانة هيكلها بمعدل 30%، وأضافت أوبل عليها تعديلات خاصة تحسن من عزل أبوابها وشبابيكها للضوضاء الخارجية.





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