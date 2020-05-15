شاهد.. تسريب صور من سيارة أوبل موكا الجديدة

تم تسريب صور وفيديوهات لبعض ملامح سيارات moka الجديدة من أوبل والتي سيتم طرحها في الأسواق هذا العام.
ووفقا للتسريبات الموجودة على مواقع التواصل والإنترنت، فإن النماذج الجديدة من سيارات moka تتمتع بمنصات EMP1 والتي تم تطويرها مصنع psa الفرنسي وأثبتت جدارتها عند اختبارها في العديد من السيارات أوبل كورسا وبيجو 208.
وتتمتع هذه السيارة بهيكل أكثر انسيابية وأصبح ارتفاع السقف أقل كما تغير تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، وانحناء الواجهة الخلفية فأصبحت أقرب لتلك الموجودة في سيارات بي إم دبليو.
كما حصلت السيارة على العديد من التحسينات التي تجعلها أكثر عملية وأمانا، ووزنها أصبح أقل بـ 120 كلج مقارنة بنموذج Mokka الأخير.
كما زادت نسبة متانة هيكلها بمعدل 30%، وأضافت أوبل عليها تعديلات خاصة تحسن من عزل أبوابها وشبابيكها للضوضاء الخارجية.
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