تخفيض جديد في أسعار أوبل opel اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا لعدة أسباب، أبرزها تراجع سعر صرف الدورلار أمام الجنيه المصري وزيرو جمارك 2020، وتفشي وباء كورونا عالميا وظهور بعض الإصابات في مصر وفرض حظر التجول من قبل الحكومة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.





وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار أوبل اليوم في مصر بعد التخفيض.

اوبل كورسا



opel corsa تبدأ من 279.990 جنيه حتى 289.990 جنيه لأعلى فئة.











اوبل استرا

opel astra بسعر 320.900 جنيه لأعلى فئة.









اوبل انسيجنيا ٢٠٢٠

اوبل انسيجنيا

opel insignia تبدأ من 449.000 جنيه حتى 559.900 جنيه لأعلى فئة.









اوبل جراند لاند

opel grandland تبدأ من 419.990 جنيه حتى 489.990 جنيه لأعلى فئة.









اوبل كروس لاند

opel crossland تبدأ من 319.990 جنيه حتى 339.990 جنيه لأعلى فئة.







