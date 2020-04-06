AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمديد أسبوعين وخفض 10%.. إعلامي يفجر مفاجأة عن حظر التجول وأسعار الوقود.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

 أكد الإعلامي سيد علي، أن الحكومة المصرية ستعلن غدا تمديد حظر الحركة لأسبوعين إضافيين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على مصلحة المواطنين وحمايتهم من هذا الخطر الشرس.

 

وقال علي، في برنامجه "حضرة المواطن"، والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، أن لجنة التسعيرة الخاصة بالبترول، تعمل على تخفيض سعر البنزين بنسبة تصل لـ 10% وفي حالة الزيادة تكون الزيادة 10% أيضا.

 

وأضاف مقدم برنامج "حضرة المواطن"، أن لجنة التسعيرة ستعلن أخر الأسعار بداية الأسبوع المقبل، متابعا أن :"باقي التوفير الذي سوف توفره الدولة من انخفاض أسعار البترول عالميا سيذهب لأزمة فيروس كورونا المستجد".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

نائب وزير الطاقة الروسي: اجتماع أوبك+ القادم 6 مارس

كورونا يتوحش فى أمريكا.. والبنتاجون: نجهز 114 منشأة طبية لاستيعاب الأعداد الهائلة للمصابين

فيديو صادم.. آلاف المواطنين يخرجون من عربات المترو فجأة

النمور الآسيوية.. "صناعة النواب" تكشف سبب انخفاض الدولار والبنزين خلال الفترة المقبلة

البنك المركزي يوجه رسالة للمصريين بشأن تراجع أسعار الوقود والبنزين.. وبرلمانيون: أزمة كورونا لها تأثير كبير في الانخفاض.. وهبوط أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب ركود الأسواق

ترشيحاتنا

احذر فالوقوع فيها سهل.. 3 أفعال في ليلة النصف من شعبان تحرمك من مغفرة الله

فيديو فاضح.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل مع ممثل إسرائيلي

تطور مفاجئ .. اتحاد الكرة يستعد لاستئناف الدوري المصري فى هذه المواعيد.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم يكشف مصير الطلاب المتعثرين في الامتحانات

المكسيك تقدم مساعدات لـ بائعات الهوى بعدما تضررن بسبب كورونا.. فيديو

إصابة أول حالة بـ كورونا في السويس بعد عودتها من معهد الأورام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي

الأنتخة في البيت محتاجة كنبة .. 10 تصميمات لـ أرائك مريحة وعصرية

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور