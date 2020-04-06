تمديد أسبوعين وخفض 10%.. إعلامي يفجر مفاجأة عن حظر التجول وأسعار الوقود.. فيديو

أكد الإعلامي سيد علي، أن الحكومة المصرية ستعلن غدا تمديد حظر الحركة لأسبوعين إضافيين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على مصلحة المواطنين وحمايتهم من هذا الخطر الشرس.

وقال علي، في برنامجه "حضرة المواطن"، والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، أن لجنة التسعيرة الخاصة بالبترول، تعمل على تخفيض سعر البنزين بنسبة تصل لـ 10% وفي حالة الزيادة تكون الزيادة 10% أيضا.

وأضاف مقدم برنامج "حضرة المواطن"، أن لجنة التسعيرة ستعلن أخر الأسعار بداية الأسبوع المقبل، متابعا أن :"باقي التوفير الذي سوف توفره الدولة من انخفاض أسعار البترول عالميا سيذهب لأزمة فيروس كورونا المستجد".