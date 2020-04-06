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اقتصاد

هذه العملة انهارت أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 6-4-2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:33 ص
العملات
العملات
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عبد العزيز جمال - مايكل عياد

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-4-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.69 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.69 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 6-4-2020  وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-4-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فـ طبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :


سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.69، وبيع : 15.79

انهار سعر اليورو أمام الجنيه حيث سجل سعر اليورو اليوم الاثنين​ شراء : 16.96 وبيع : 17.07
بعد أن كان الاثنين الماضي  17.48للشراء  وبيع : 17.60

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.25 وبيع : 19.36

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.04 وبيع : 16.15

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.47 وبيع 14.56

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.17 وبيع : 4.20

سعر الدينار الكويتى​
سجل سعر الدينار الكويتي شراء : 50.76 بيع : 51.10

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.27 ، وبيع : 4.30

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء 2.21  وبيع : 2.22


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سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.68 ، وبيع : 15.78

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.12 ، وبيع : 4.19

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 6-4-2020  شراء : 15.68 ، وبيع: 15.78

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.12 ، وبيع : 4.19
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