زراعة القاهرة تنتج 8 أنواع مطهرات ومنظفات للوقاية من كورونا.. صور

أعلن الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، عن إنتاج الكلية المطهرات التي يمكن أن تستخدم في الوقاية من فيروس كورونا، بوحدة المطهرات والمنظفات بالكلية.





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وأضاف مصطفى، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوحدة أنتجت؛ كحول الجيل، وكحول الايثايل٧٠٪؜ ، ومطهر عام، وصابون الأيدي بمطهر، ومنظف الأرضيات السائل بمطهر، ومحلول مطهر لرش الأسطح والأرضيات بديل الكلور، وأيضا محلول مطهر لكابينة التعقيم، والتي تم مراجعة تركيبها الكيميائي كل هذه المطهرات بشكل دقيق طبقا للمعايير المصرية القياسية.





وأشار عميد كلية الزراعة، إلى أنه سيتم إجراء إختبار جودة وكفاءة المنتج قبل الاستخدام بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بالكلية والذي يعد صرحا في مجال المعامل المركزية والمجهز بأحدث الأجهزة العلمية والحاصل على شهادة الايزو العالمية 17025 من الهيئة الوطنية للاعتماد إيجاك.





وتابع عمرو مصطفى, أنه يتم مراقبة جودة مختلف المنتجات باستخدام مختلف التركيزات على ٧ أنواع من البكتريا المرضية وذلك لضمان فاعلية المنتجات.