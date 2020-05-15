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رياضة

محمود كهربا يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:57 م
كهربا
كهربا
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محمد بدران


شارك محمود كهربا لاعب النادى الأهلى صورة جديدة له عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر كهربا وهو يؤدى بعض التدريبات الشاقة فى الجيم، نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

محمود كهربا يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد
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