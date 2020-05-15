المصري يكشف كواليس جديدة بشأن أزمة شكوى حسام حسن ضد النادي

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، آخر تطورات أزمة حسام حسن المدير الفني السابق وشكواه ضد النادي البورسعيدي.





تقدمنا بشكوى لـ لجنة الأولمبية ،وقمنا أيضا برفع دعوى في القضاء الإداري ردا على شكوى حسام حسن لـاتحاد الكرة. وقال الخولي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إننا





16 يونيو أولى جلسات دعوى تعويض نادى المصرى ضد حسام وابراهيم حسن اقرأ أيضًا |





وشدد الخولي أن شكوانا ضد حسام حسن جاءت بعد تغريم النادي المصري مليون جنيه من جانب اتحاد الكرة.





وتابع: "حسام حسن وجهازه الفني حصلوا على مقدم تعاقد قبل بداية الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار وبعدها رحلوا بعد شهر من تفعيل العقد الجديد مع النادي المصري ".



