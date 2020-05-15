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رياضة

المصري يكشف كواليس جديدة بشأن أزمة شكوى حسام حسن ضد النادي

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:03 م
حسام حسن
حسام حسن
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القسم الرياضي
كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، آخر تطورات أزمة حسام حسن المدير الفني السابق وشكواه ضد النادي البورسعيدي.

وقال الخولي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إننا تقدمنا بشكوى لـلجنة الأولمبية ،وقمنا أيضا برفع دعوى في القضاء الإداري ردا على شكوى حسام حسن لـاتحاد الكرة.

وشدد الخولي أن شكوانا ضد حسام حسن جاءت بعد تغريم النادي المصري مليون جنيه من جانب اتحاد الكرة.

وتابع: "حسام حسن وجهازه الفني حصلوا على مقدم تعاقد قبل بداية الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار وبعدها رحلوا بعد شهر من تفعيل العقد الجديد مع النادي المصري".

واختتم محمد الخولي تصريحاته قائلا: "اه يحترم حسان حسن وجهازه، مشددا ، على أن ما فعلناه جاء لحفظ حقوق النادي بعد شكوى حسام حسن ضد النادي".
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