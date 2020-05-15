16 يونيو أولى جلسات دعوى تعويض نادى المصرى ضد حسام وابراهيم حسن

حددت محكمة القاهرة الجديدة جلسة 16 يونيو أولى جلسات الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادي المصري للالعاب الرياضية ضد التوءم حسام وإبراهيم حسن الذي طالبهما بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.





ويتولى أشرف عبد العزيز المحامي الشهير بالنقض الدفاع عن التوءم ضد نادى المصري الذي يطالب حسام وإبراهيم حسن بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه حيث وجه النادي اتهاما لهما بترك النادي في عام ٢٠١٨ وهو ما نفاه التوءم.





ونشر كابتن حسام حسن بيانا علي صفحته بــ "فيس بوك منذ قليل" قائلا : " وكّل التوءم حسام وإبراهيم حسن المحامي الكبير أستاذ أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس نادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض، وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة وانتهت في ديمسبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوءم بأحقيتهما في شهر من مستحقاتهما القديمة ورفض كابتن حسام وإبراهيم حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيده للفيفا حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية.