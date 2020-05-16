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ديني

بث مباشر.. صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:34 ص
صلاة التهجد من مسجد
صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم
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محمود ضاحي

تنقل  قناتا "مصر قرآن كريم" و"الناس" يوميا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.


وتنقل إذاعة القرآن الكريم بثا مباشرا لصلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف طوال العشر الأواخر من رمضان.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) لمدة عشرة أيام متتابعة.


وتقتصر الصلاة على أئمة الجامع فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق.

 دعاء ليلة ما هو دعاء النبي في ليلة القدر يمكن القول أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القد وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله  تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.

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