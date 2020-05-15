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أخبار العالم

دراسة: لندن خالية من فيروس كورونا خلال أسابيع

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:42 م
دراسة تتوقع خلو لندن
دراسة تتوقع خلو لندن من فيروس كورونا في يونيو
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رحيم يسري
رغم توقعات متشائمة باستمرار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في دول العالم لفترة طويلة، تشير تحليلات أخرى إلى أن لندن قد تكون خالية من الوباء العالمي في وقت مبكر من شهر يوليو، في وقت يشكك فيه العلماء في تلك الاستنتاجات.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج بالتعاون مع هيئة الصحة العامة في انجلترا، فإن معدل عدوى انتقال الوباء R انخفض إلى 0.4، كما تظهر الدراسة انخفاض عدد حالات الإًصابة الجديدة بكورونا في لندن إلى نصف كل 3.5 أيام، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

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وبحسب التقرير، كانت لندن أول مركز لتفشي المرض في بريطانيا، وعندما تم فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا  في 23 مارس ، كانت المدينة تشهد توقعات بنحو 200 ألف حالة إصابة جديدة في اليوم، لكن الآن تشير التقديرات إلى أن المدينة قد تكون خالية من أي مصاب بفيروس كورونا بحلول الشهر المقبل.

وأشار الباحثون إلى أن وجود نحو 1.8 مليون شخص في  لندن (20% من السكان) أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن لديهم مستوى أعلى من المناعة، قد يصعب من عملية انتشار العدوى.

وتنقل الصحيفة عن فريق الدراسة استنتاجه أن ما بين 10 و24 شخص فقط في لندن أصيبوا بفيروس كورونا في 10 مايو، بينما يشكك علماء في احتمالية انخفاض الإصابات بكورونا في لندن لدرجة كبيرة جدا.

وتشير الصحيفة إلى أن جميع البيانات تم تجميعها قبل أن تتخذ الحكومة البريطانية قرار تخفيف القيود خلال هذا الأسبوع، مما يعزز احتمالية تغير تلك الأرقام وزيادة الإصابات مع بدء العمل وزيادة حركة التنقل في الوسائل العامة.

من جانبه يقول البروفيسور ديفيد هيمان ، عالم الأوبئة والأمراض المعدية  بمعهد لندن للصحة والطب الاستوائي إن النتائج ليست كافية للإشارة إلى أن الفيروس سيختفي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.

وأضاف هيمان أن ذلك يعتمد على وجود آلية استجابة سريعة للتعامل مع حالات تفشي المرض عند حدوثها وإذا كان هناك نظام مراقبة في لندن، موضحا أن ذلك يتطلب تحديد كل حالة تدخل وتخرج من لندن، فضلا عن عزل وتعقب جميع الحالات واتصالاتهم وعائلاتهم والتأكد من كون هؤلاء الأشخاص معزولين، وعن انخفاض معدل الإصابات بحسب الدراس, أكد أنه علامة جيدة، لكنه شدد عل ضرورة تحديد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا.

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استمرار إجراءات الحجر حتى الأول من يونيو وإعادة فتح المدارس والمتاجر مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن بلاده ستفرض حجرا إلزاميا على الركاب المتوجهين إلى بريطانيا جوا، معلنا فتح مزيد من الأنشطة والأماكن العامة بحلول يوليو.
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