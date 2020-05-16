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تعليم

اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تقديم النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة

السبت 16/مايو/2020 - 08:23 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع كلية الصيدلة بـجامعة حلوان اليوم تقديم  سلسلة النصائح التي تقدمها الكلية خلال شهر رمضان المبارك. 

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وتتضمن هذه النصائح الحديث عن الأطعمة والمشروبات المفيدة لاصحاب الامراض المزمنة بشهر رمضان، لمساعدتهم خلال ساعات الصيام.

وأوضحت الكلية أن الكركديه مثلا من المشروبات الرمضانية الصحية التي يفضل أن يحضر بمياه فاترة لا تتعدى درجة حرارتها ٤٠ درجة مئوية، مؤكدة أن الكركديه له العديد من الفوائد فهو يساعد على خفض نسبة الدهون الضارة ويحافظ على توازن مستوى الكوليسترول في الدم، كما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك باستخدامه بحد أقصى ٢ كوب يوميًا، يعطي الإحساس بالشبع ويساعد على انقاص الوزن، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالسرطان والشيخوخة والزهايمر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين ج والذي يساهم بدور كبير في تقوية مناعة الجسم. 

ويقدم هذه النصائح بعض الأساتذة بالكلية تحت رعاية و اشراف كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وعميدة كلية الصيدلة . 

جدير بالذكر أنه من المقرر ان يبدأ طلاب المقل بجامعة حلوان تقديم المشاريع البحثية الخاصة بهم ابتداء من يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠.
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