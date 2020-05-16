خوفا من الأمراض.. سكان شارع الهانوفيل بالعجمى فى الإسكندرية يشكون من تراكم أكوام القمامة

استغاث المواطن معتز ثروت أبو الفتوح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى شارع معاذ بن جبل والمتفرع من شارع جمعة مفتاح الهانوفيل الكيلو 17.5 العجمى فى محافظة الإسكندرية .





ويقول فى شكواه : تعمل أكوام القمامة على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة مطالبا بضرورة إزالتها حرصا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض .





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