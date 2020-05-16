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بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان شارع الهانوفيل بالعجمى فى الإسكندرية يشكون من تراكم أكوام القمامة

السبت 16/مايو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن معتز ثروت أبو الفتوح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة  فى شارع معاذ بن جبل والمتفرع من شارع جمعة مفتاح الهانوفيل الكيلو 17.5 العجمى فى محافظة الإسكندرية .

ويقول فى شكواه : تعمل أكوام القمامة على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة مطالبا بضرورة إزالتها حرصا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض .

للتواصل مع القارئ / 01282055513

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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