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سيارات

خاصية جديدة لركاب الصف الخلفي من بنتلي

السبت 16/مايو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف عن شركة بنتلي الإنجليزية المتخصصة في تصنيع السيارات أنها توفر الراحة لعملائها لتوفير الراحة والتحكم بشكل أكبر للركاب وخاصة ركاب الصف الخلفي.
 

وقامت بنتلي بتصنيع ريموت كنترول لاداة تحكن عن بعض ليجعل ركاب الصف الخلفي أكثر راحة وقادرين على التحكم في الكثير من خواص السيارة .

 
كما صنعت بنتلي ريموت على شكل شاشة صغيرة محاطة بإطار معدني وكذكل زخارف رائعة ليتم تثبيته في الجزء الخلف من الكونسول الوسطى للسيارة  . 

وتتميز شاشة الريموت بدقة عالية الجودة تتيح لركاب الصف الحخلفي التحكم في وضعية جلوس المقاعد الخلفية كما تم تعديلها في 14 اتجاه مختلف مع توفير 5 برامج تدليك وتدفئة لمسند الأيدي وكذك 6 مستويات للتبريد .

 

استطاعت بنتلي ان تحول أحلام ركاب المقعد الخلفي إلى حقيقة  بهذه التكنولوجيا المتطورة والتي لم يسبق ان وجدت في سيارة من قبل .

 

أعلنت شركة "بنتلي" البريطانية لصناعة السيارات، الانتهاء من العمل على مشروعها لإنتاج سيارتها العريقة Blower كـ نسخة محدودة من جديد بعد العمل على هذا المشروع لفترة طويلة.

 
 
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وأطلقت شركة بنتلي مشروعها باسم Blower Continuation الذي يهدف لإنتاج 12 نسخة حديثة من السيارة التي يعود تاريخها لعام 1929.

 

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