بيان شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب عمليات الحفر قبالة سواحل قبرص

أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة أدانوا فيه عمليات الحفر التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص.





وقال البيان: " نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف الحفر قبالة السواحل القبرصية".





وأضاف: "ندعو تركيا لضبط النفس واحترام حقوق قبرص السيادية"، مرحبًا بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدًا أن "التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ".





وتقوم السفينة التركية "يافوز" بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية بريل الماضي. رغم أن الاتحاد الأوروبي أنذر تركيا عدة مرات.



