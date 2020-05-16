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أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب عمليات الحفر قبالة سواحل قبرص

السبت 16/مايو/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة أدانوا فيه عمليات الحفر التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص.

وقال البيان: " نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف الحفر قبالة السواحل القبرصية".

وأضاف: "ندعو تركيا لضبط النفس واحترام حقوق قبرص السيادية"، مرحبًا بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدًا أن "التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ".

وتقوم السفينة التركية "يافوز" بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية بريل الماضي. رغم أن الاتحاد الأوروبي أنذر تركيا عدة مرات.

وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.
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