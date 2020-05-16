بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

حرصت الفنانة الشابة آية سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير وصور عبر خاصية الاستورى من عقد قرانها على حفيد الفنان فريد شوقى، وشقيق الفنانة ناهد السباعى.





ظهرت زوجة شقيق ناهد السباعى فى عقد قرانها بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أبيض متوسط الطول واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد كما تميز فستان آية سماحة بأنه مصنوع من القماش الستان البسيط غير المبالغ فيه.





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وانتعلت آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الفضى، ولم تتكلف فى ارتداء المجوهرات والإكسسوارات فاعتمدت إطلالتها على البساطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آية سماحة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع إطلالتها.



