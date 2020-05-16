AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

السبت 16/مايو/2020 - 10:28 ص
آية سماحة زوجة شقيق
آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة الشابة آية سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير وصور عبر خاصية الاستورى من عقد قرانها على حفيد الفنان فريد شوقى، وشقيق الفنانة ناهد السباعى.

ظهرت زوجة شقيق ناهد السباعى فى عقد قرانها بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أبيض متوسط الطول واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد كما تميز فستان آية سماحة بأنه مصنوع من القماش الستان البسيط غير المبالغ فيه.

اقرأ أيضا.

وانتعلت آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الفضى، ولم تتكلف فى ارتداء المجوهرات والإكسسوارات فاعتمدت إطلالتها على البساطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آية سماحة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع إطلالتها.

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها
بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ التايجر.. عبير صبرى تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

أسود X أسود .. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة غير تقليدية.. كارول سماحة تتألق فى أحدث ظهور

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقها.. شاهد

ترشيحاتنا

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

3 شحنات فى 30 يوم.. كيف استفادت مصر من وقوفها بجانب الصين في أزمة كورونا.. تفاصيل

الهند تتجاوز الصين.. ارتفاع كبير ومفاجئ في عدد إصابات ووفيات كورونا

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة