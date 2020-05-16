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الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

السبت 16/مايو/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار وأكد سيادته على ضرورة إستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادًا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.

ووجه الدكتور عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.

وفى ضوء سعى الوزارة للتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة والتحول من الرى بالغمر طبقًا لسياسة ترشيد المياة التى تتبعها الوزارة وجه الدكتور عبد العاطى بعرض موقف المناطق التجريبيه لادخال الري الحديث بالشراكة بين الوزاره والمزارعين وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وإستمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .

ونظرًا للحرص على السير قدمًا فى إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتكليفات الرئاسيه وجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل للتأكد من جودة التنفيذ ومراعاة أية ملاحظات مستقبلية للتنفيذ ، بالاضافة الى متابعة البحوث والدراسات فيما يخص اعادة استخدام المياه عالية الملوحه وتخصيص منطقه تجريبيه للتنفيذ بالتنسيق مع محافظة السويس والوادي الجديد لاجراء التجارب .

ووجه الدكتور عبد العاطى اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة الثالث للمياة والمقرر عقدك خلال الفترة ١٨-٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠ بإستمرار إتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات لعقده والعمل على ظهوره بالشكل الامثل.

وتم التوجيه بقيام هيئة المساحة بسرعة نهو أعمال تقييم اراضي منافع الري لجهات الوزارة المختلفة ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة ذات عوائد ( فنية – اجتماعية – بيئية – اقتصادية ).

وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار
الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار
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