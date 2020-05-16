جولة لوزير الإسكان اليوم بمشروعات مدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم، بزيارة لمدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها "سكن مصر"، و"JANNA"، وكورنيش المنصورة الجديدة، وغيرها من المشروعات. يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير، اليوم، بزيارة لمدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها "سكن مصر"، و"JANNA"، وكورنيش المنصورة الجديدة، وغيرها من المشروعات.





الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يُطلق اليوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، وذلك استكمالًا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها إطلاق بوابة خدمة العملاء C Services. وعلى صعيد آخر أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يُطلق اليوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، وذلك استكمالًا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها إطلاق بوابة خدمة العملاء C Services.

كما وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط التالى (www.facebook.com/shmffeg)، ولا توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق. وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوقودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط التالى (www.facebook.com/shmffeg)، ولا توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق.







