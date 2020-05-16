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اقتصاد

جولة لوزير الإسكان اليوم بمشروعات مدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين

السبت 16/مايو/2020 - 12:02 م
وزير الاسكان عاصم
وزير الاسكان عاصم الجزار
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آمنة عبدالعظيم
يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها "سكن مصر"، و"JANNA"، وكورنيش المنصورة الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وعلى صعيد آخر أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يُطلق اليوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، وذلك استكمالًا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها إطلاق بوابة خدمة العملاء C Services.
 
كما وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط التالى (www.facebook.com/shmffeg)، ولا توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق.


وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن صفحة الصندوق على فيسبوك، ستكون قناة اتصال جديدة ما بين الصندوق والمواطنين، تضاف إلى القنوات الأخرى مثل مركز خدمة العملاء call center، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق مؤخرا.

وقالت مى عبدالحميد، إن الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك، ستقدم عدة خدمات للمواطنين، ومنها إطلاعهم على جميع الأخبار والإعلانات الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية، واستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين حول مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، وسيتم التعامل معها من قِبَلِ الإدارات المختصة داخل الصندوق.
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