صحة الدقهلية تكشف حقيقة وفاة طبيبة ووالدتها ووالدها بكورونا

نفى الطب الوقائى بالدقهلية ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى، من وفاة طبيبة أزهر تدعى مرام محمد حسن من المنصورة، حيث انتشرت شائعات أنها توفيت أمس عقب وفاة والدتها بذات المرض".





كما نشر من خلال هذه الصفحات، أن والدها توفى اليوم اثر إصابته بازمة قلبية حزنا على وفاة زوجته وابنته، كما روجت الصفحات انها الضحية رقم 12 من أطباء مصر بسبب فيروس كورونا ".





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وأضاف بيان وقائى الادارة الصحية بالمنصورة" إنه بالفحص تبين عدم وجود طبيبة بهذا الاسم وأن الصفحة التى كتبت ذلك أغلقت وتبين أ نها صفحة وهمية سعى صاحبها لنشر أخبار كاذبة للتضليل وإثارة الرأى العام وبكل أسف سعى كل من قرأها للتصديق دون التأكد من الحقيقة".



