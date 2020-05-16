50 مليار دولار ‏تمويلا إضافيا من البنك الأوروبي للسويس للبترول أمام البرلمان.. غدا

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعين، غدا الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول والموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار.





وقال النائب طلعت السويدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن التجارب السابقة للجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان فى التعامل مع ملف الاقتراض الخارجي لقطاعي البترول والكهرباء أكدت نجاح المفاوض المصرى فى الحصول على القروض من المؤسسات المالية العالمية التي تساهم فيها مصر بفوائد وتيسيرات ميسرة للغاية تقديرا للدور الرائد والمحوري الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية مؤكدا أن هناك ثقة كبيرة أصبحت متبادلة بين مصر ومختلف المؤسسات المالية والمصرفية العالمية.





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وأشار "السويدى" إلى أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأكدت تماما من قدرة قطاعى البترول والكهرباء من الاستفادة القصوى من القروض الخارجية ونجاح القطاعين فى سداد أقساط القروض وفوائدها بانتظام ودون أى تأخير، موجها تحية قلبية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد نجاحهما فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل كفاءة ومهنية مما جعل كل من قطاعى البترول والكهرباء من أهم القطاعات الاقتصادية الناجحة داخل مصر.