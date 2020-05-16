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تعليم

في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا

السبت 16/مايو/2020 - 02:31 م
زراعة قناة
زراعة قناة
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يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن كلية الزراعة بقنا نجحت هذا العام فى زراعة 51 فدانا بالمحاصيل الحقلية المختلفة " قمح- شعير- محاصيل علف"، كما يوجد بالكلية حوالى 19 فدانا منزرعة بالأشجار المثمرة " زيتون - ليمون- عنب أصناف مختلفة" إضافة لــ 500 نخلة من نوعيات مختلفة" بارحى - زغلول- سيوى- حيانى – مجدول"منها مثمر ومنها لم يثمر بعد.

وأشار غرباوى، إلى أنه تم عمل مشتل لنباتات الفاكهة والزينة لإمداد الجامعة والمجتمع الخارجى من هذه النباتات، كما يوجد 6 صوب لتربية نباتات الزينة بها نوعيات مختلفة، و يوجد بفرع الخضر 23 صوبة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة "طماطم - فلفل - خيار – بامية" ويوجد منحل بالكلية به 100 خلية لإنتاج منتجات النحل المختلفة "عسل - حبوب لقاح- غذاء ملكات - سم النحل" و جارى زيادة أعداد الخلايا بالمنحل، هذا إلى جانب وجود مركز بحثي للتدريب على انتاج الحرير من ديدان القز.

وأضاف الدكتور عصام عبد الهادى، عميد كلية الزراعة بقنا، أن الكلية تضم بقسم الأراضى وحدة لإنتاج الكمبوست والأسمدة الحيوية وتحاليل المياه والتربة، أما الإنتاج الحيوانى والداجنى فيوجد بالكلية حظائر  للتربية والتسمين بها 53  رأس جاموس و 37 رأس أبقار بأعمار مختلفة لإنتاج الألبان واللحوم.

وأشار عبدالهادى، إلى أن الكلية بها 215 رأس أغنام يباع منها أضاحى كل عام ويوجد كذلك 3 عنابر دواجن وعنبر للأرانب والتى يتم من خلالها توزع اللحوم البيضاء ذات الجودة العالية والتى يشهد لها الجميع.


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وأكد عميد الكلية، أن الكلية تسعى دائما بمجهود القائمين عليها وبدعم من رئيس الجامعة إلى زيادة المنتجات الزراعية وبالجودة العالية، وهو ما ساهم فى أن تتبوأ مكانة بارزة بين الكليات العلمية، فى ضوء حرصها على تنفيذ توجيهات الدولة بأن تصبح الجامعات منتجة تخدم مجتمعها.


في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
في تجربة رائدة.. كلية زراعة قنا تزرع ٥١ فدانا بالمحاصيل الحقلية وأشجار مثمرة على مساحة ١٩ فدانا
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