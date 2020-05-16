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تعليم

90%؜ من الطلاب انتهوا من رفع المشروعات البحثية بالمدارس وفق إجراءات مشددة في الدقهلية

السبت 16/مايو/2020 - 02:29 م
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
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همت الحسينى
تابع  على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  اليوم السبت  إجراءات تسليم  المشروعات البحثية الطلابية بمدارس المحافظة  تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني.

وأشار عبد الرؤوف أنه وفق تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى  ، تم مد مدة تسليم الابحاث حتى الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/١٨ الكترونيا اوورقيا ويتم تسليم المشروعات بالمدارس  وفق إجراءات احترازية مشددة  لمواجهة كورونا  وضمان سلامة ابنائنا الطلاب وأولياء الأمور  والعاملين بالقطاع التعليمى .

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واضاف ان ٩٠ ٪؜ من الطلاب انتهوا من رفع المشروعات البحثية بالمدارس وفق اجراءات احترازية مشددة مؤكدا على تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وإرتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية حفاظا علي الجميع .

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