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تعليم

تعليم الدقهلية تتابع مستجدات تسليم المشروعات البحثية

الخميس 14/مايو/2020 - 05:26 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يناقش
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همت الحسينى
عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد بحضور عبد القادر إبراهيم عبد القادر مدير  عام التعليم الفنى.

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تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة باخر مستجدات تسليم المشروعات البحثية وتم مد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى الأثنين المقبل ١٨ مايو بناء على تعليمات الدكتور طارق شرقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

من جانبه نبه وكيل الوزارة  على مديرى المدارس بضرورة التواصل بكل الطرق بأولياء الأمور وأعلامهم بمد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى يتسنى لهم تقديمها خلال المدة الأستثنائية. 

واضاف وكيل الوزارة انه بشأن الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن اداء إمتحان الفصل الدراسى الأول وجه بضرورة الأعداد وتجهيز الامتحانات وكذلك اللجان الامتحانية  وفق الإجراءات الاحترازية .

واشار الى انه بالنسبه لطلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إعداد كشوف مدرج بها اسماء وإعداد الطلاب المتقدمين برفع الأبحاث إلكترونيا ورقيًا  ويتم تسليمها للجنة النظام والمراقبة مؤكدا حصر إعداد الطلبة اللذين تم رفع مشروعاتهم البجثية إلكترونيًا وورقيًا،  مشيرا الى انه تم تشكيل لجان لتصحيح الأبحاث والأنتهاء منها فى الوقت المحدد.

كما جرى مناقشة الأستعدادات الكاملة للإمتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان من اثاث  واجراءات احترازية وكذلك تجهيز استراحات  القائمين على أعمال الامتحان.
تعليم الدقهلية تتابع مستجدات تسليم المشروعات البحثية
تعليم الدقهلية تتابع مستجدات تسليم المشروعات البحثية
تعليم الدقهلية تتابع مستجدات تسليم المشروعات البحثية
تعليم الدقهلية تتابع مستجدات تسليم المشروعات البحثية
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