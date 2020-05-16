موجة طقس عاصف تضرب السعودية حتى نهاية الأسبوع

تشهد المملكة العربية السعودية حالة طقس غير مستقر يضرب أنحاء متفرقة منها حتى نهاية الأسبوع الجاري وبشكل يومي وفق التقديرات المناخية لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.





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وتتأثر المنطقة الغربية من المملكة حيث تكثر الغيوم الرعدية الركامية على كل من تبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة والطائف وجدة ومنطقة حائل والقصيم وغرب الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة في نطاقات محدودة خاصة فوق الجبال.





وتترافق العواصف الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار مع تدني الرؤية الأفقية.



