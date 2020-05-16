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أخبار العالم

موجة طقس عاصف تضرب السعودية حتى نهاية الأسبوع

السبت 16/مايو/2020 - 02:37 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
تشهد المملكة العربية السعودية حالة طقس غير مستقر يضرب أنحاء متفرقة منها حتى نهاية الأسبوع الجاري وبشكل يومي وفق التقديرات المناخية لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

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وتتأثر المنطقة الغربية من المملكة حيث تكثر الغيوم الرعدية الركامية على كل من تبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة والطائف وجدة ومنطقة حائل والقصيم وغرب الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة في نطاقات محدودة خاصة فوق الجبال. 

وتترافق العواصف الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار مع تدني الرؤية الأفقية.

كما تسيطر كتلة هوائية حارة طيلة أيام الأسبوع في عموم مناطق المملكة ويكون الطقس حار في عموم المناطق، شديد الحرارة في منطقة تهامة مكة وأيضا سواحل منطقة تبوك، لكن مع نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الجمعة تبدأ كتلة هوائية أقل حرارة بالتأثير على شمال المملكة وتنخفض درجات الحرارة. 
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