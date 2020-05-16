تعليمات عاجلة من وزير التعليم العالى بشأن طلاب السنوات النهائية





كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.









وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم ٧٠٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.





واعتمد المجلس القرارت التي تم اتخاذها في جلسته رقم ٦٩٩ التي عقدت بتاريخ ۲۰۲۰/٤/۱۸، وجلسته الممتدة والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٧ بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ۲۰۲۰/۲۰۱۹.



