بمقص وشراب.. اصنع الكمامة في منزلك.. فيديو

فقد شاركت امرأة مقطع فيديو على TikTok يوضح بسهولة تحويل جورب غريب إلى غطاء للوجه، وقد تم تداول المقطع على منصات اجتماعية أخرى كـ"تويتر"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

في المقطع ، تبدأ المرأة التي تنشر اسم المستخدمsafiaaggoune بأخذ الجورب وقلبه رأسًا على عقب ، بحيث تكون المنطقة الأمامية في الأعلى.

ثم تطوي طرف المطنقة الأمامية للأصابع ، بحيث تلمس مكان الكعب وتأخذ مقصًا لقطعه على طول الطية.

وفي الخطوة التالية تقوم بقص الشراب من الجهة المقابلة للكعب ثم تفتح قطعة القماش على شكل مستطيل، أخيرًا ، تقوم بقلب القماش بحيث يكون نتوء الوجه لأسفل ثم يقوم بعمل شقين على طول أي من الجانبين الأصغر لإنشاء الأشرطة لتثبيت ذلك على الوجه.

وقد حاز مقطع الفيديو على الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث وجد رواد المواقع إنها طريقة سهلة لعمل الكمامت بالمنزل دون الحاجة للبحث عنها بالصيدليات.

The simplest DIY mask yet - all you is a sock and a scissors pic.twitter.com/xYU0ZjHsSV