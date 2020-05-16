بمقص وشراب.. اصنع الكمامة في منزلك.. فيديو

في هذه الأوقات يفرض على الجميع ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حيث فرضت الكثير من لأماكن العامة والمؤسسات ضرورة ارتداء الأشخاص كمامة شرط تواجده بالمكان، وفي ظل قلة الكمامات الطبية من بعض الأماكن، فهناك طريقة جديدة يمكنك إتباعها لعمل كمامة خاصة بك في المنزل، فكل ما تحتاجه هو جورب.





فقد شاركت امرأة مقطع فيديو على TikTok يوضح بسهولة تحويل جورب غريب إلى غطاء للوجه، وقد تم تداول المقطع على منصات اجتماعية أخرى كـ"تويتر"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.









في المقطع ، تبدأ المرأة التي تنشر اسم المستخدمsafiaaggoune بأخذ الجورب وقلبه رأسًا على عقب ، بحيث تكون المنطقة الأمامية في الأعلى.





ثم تطوي طرف المطنقة الأمامية للأصابع ، بحيث تلمس مكان الكعب وتأخذ مقصًا لقطعه على طول الطية.









وفي الخطوة التالية تقوم بقص الشراب من الجهة المقابلة للكعب ثم تفتح قطعة القماش على شكل مستطيل، أخيرًا ، تقوم بقلب القماش بحيث يكون نتوء الوجه لأسفل ثم يقوم بعمل شقين على طول أي من الجانبين الأصغر لإنشاء الأشرطة لتثبيت ذلك على الوجه.





وقد حاز مقطع الفيديو على الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث وجد رواد المواقع إنها طريقة سهلة لعمل الكمامت بالمنزل دون الحاجة للبحث عنها بالصيدليات.











