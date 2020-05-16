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منوعات

لـ كورونا فوائد أخرى.. زيادة قراءة الكتب والاستمتاع بالبقاء في المنزل خلال الحظر

السبت 16/مايو/2020 - 03:06 ص
قراءة الكتب
قراءة الكتب
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أماني إبراهيم
كشفت دراسة جديدة تأثير الإغلاق والحظر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة على القراءة، والتي نالت النصيب الأكبر من هوايات الشعب البريطاني الذي بحسب الدراسة قضى ضعف الوقت المعتاد في قراءة الكتب.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد أجرى البحث (نيلسن بوك) واتضح أن 41% من الأشخاص قالوا إنهم يقرأون المزيد من الكتب منذ فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإجراءات المتبعة حاليا منذ 23 مارس الماضي.


وبحسب البحث فإنهم قد اختاروا قراءة كتب الجريمة والإثارة بدلا القصص الخيالية، وذلك وفقا للبحث الذي شمل 1000 شخص، وأيضا ازداد معدل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في القراءة ليصبح حوالي 6 ساعات اسبوعيا بدلامن 3.5 ساعة أسبوعيا.

وكشف القراء أيضا عن أذواقهم والتي تغيرت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وازداد اهتمامهم بالجريمة والإثارة والخيال العلمي.

وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، 52% منهم أن لديهم المزيد من أوقات الفراغ، وقال 51% إنهم مستمتعين بالبقاء في المنزل، وعبر 35% عن رأيهم في قراءة الكتب بأنها كانت هروب من الأزمة.

ويبدو أن القراء يجدون الراحة في القصص بعيدا عن مشاكل العالم الحديث،  وعلى الرغم من الزيادة الواضحة في الوقت المستغرق في القراءة، وجد الاستطلاع أن التغييرات في شراء الكتب كانت أكثر توازنًا، في حين قال 25 ٪ أنهم قاموا بزيادة شراء الكتب، وأشار معظم المشاركين إلى عدم قدرتهم على زيارة المكتبات سبب لزيادة الشراء.
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