لـ كورونا فوائد أخرى.. زيادة قراءة الكتب والاستمتاع بالبقاء في المنزل خلال الحظر

كشفت دراسة جديدة تأثير الإغلاق والحظر بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في المملكة المتحدة على القراءة، والتي نالت النصيب الأكبر من هوايات الشعب البريطاني الذي بحسب الدراسة قضى ضعف الوقت المعتاد في قراءة الكتب.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد أجرى البحث (نيلسن بوك) واتضح أن 41% من الأشخاص قالوا إنهم يقرأون المزيد من الكتب منذ فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإجراءات المتبعة حاليا منذ 23 مارس الماضي.









وبحسب البحث فإنهم قد اختاروا قراءة كتب الجريمة والإثارة بدلا القصص الخيالية، وذلك وفقا للبحث الذي شمل 1000 شخص، وأيضا ازداد معدل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في القراءة ليصبح حوالي 6 ساعات اسبوعيا بدلامن 3.5 ساعة أسبوعيا.





وكشف القراء أيضا عن أذواقهم والتي تغيرت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وازداد اهتمامهم بالجريمة والإثارة والخيال العلمي.





وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، 52% منهم أن لديهم المزيد من أوقات الفراغ، وقال 51% إنهم مستمتعين بالبقاء في المنزل، وعبر 35% عن رأيهم في قراءة الكتب بأنها كانت هروب من الأزمة.



