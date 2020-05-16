أطباء يحذرون من معاناة جديدة لمتعافي كورونا.. تفاصيل

لن تتوقف أضرار وباء كورونا عند إصابته للجسد حتى الشفاء منه، بل حذر أطباء صينيون من أن المرضى الذين يتعافون من الفيروس المستجد "كوفيد -19" يمكن أن يعانون من العديد من المشاكل الصحية طويلة المدى.





وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية، حيث ذكرت عددا من الآثار طويلة المدى للفيروس المميت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وأشارت اللجنة الصحية إلى أن بعض المرضى الذين تم شفاؤهم من Covid-19 سيكونون في حاجة علاج لتليف الرئة والقلب، بينما قد يعاني آخرون من مشاكل في الحركة بسبب فقدان العضلات أو الاضطرابات النفسية.





وفي المجمل العام، معظم الذين يصابون بالفيروس المستجد يعانون من أعراض خفيفة وعندما يتم شفاؤهم لن يتعافوا بحد أدنى من المشاكل الصحية طويلة المدى.









بينما يمكن أن يعاني المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من فيروس كورونا من مضاعفات وتلف في الأعضاء مثل عدم انتظام ضربات القلب أو الذبحة الصدرية، وفي كثير من الحالات يحتاجون إلى رعاية لاحقة.





وقد تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 78000 شخص أصيبوا بالفيروس المستجد خرجوا من المستشفى في الصين.



