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منوعات

في 3 ساعات فقط.. فريق بحثي سعودي يطور أسرع اختبار للكشف عن كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:35 م
اختبار للكشف عن فيروس
اختبار للكشف عن فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
تتوالى إنجازات المملكة العربية السعودية وجهودها في محاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلن فريق بحثي بالمملكة عن توصله لاختبار سريع للكشف عن الإصابة بالفيروس المستجد.

ووفقا لموقع العربية، فقد تمكن الفريق البحثي السعودي بمركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وهو اختبار تشخيصي لا يستغرق أكثر من 3 ساعات لظهور النتيجة.


ويأتي هذا الإنجاز العلمي للفريق السعودي بقيادة الدكتور أحمد القحطاني، والدكتورة فاطمة الهملان، وهما عالما أبحاث في علم الميكروبات، واستطاعا تطوير الاختبار لإظهار النتيجة في أسرع وقت ممكن، وهو الحل الذي رجحه الخبراء للسيطرة على تفشي المرض.

ويعتمد الاختبار المطور على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR، وخضع فحص الفيروس للمعايير المخبرية العلمية الدقيقة، للتحقق من فعاليته، وذلك من خلال مطابقة نتائجه بنتائج الاختبارات المعتادة، كما قال الدكتور علي الزهراني المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.


من جانبه قال الدكتور ماجد الفياض المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن تطوير هذا الاختبار يعكس ما توصل إليه الفريق البحثي من نجاح محلي، لمواجهة الاستيراد.
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