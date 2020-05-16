ابنى من المتضررين.. أول تصريح من أحمد فلوكس بعد إخلاء سبيله في الاعتداء على فرد أمن

علق الفنان أحمد فلوكس على ما تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو اثناء اعتدائه على احد افراد الامن بكمبوند في احدى المدن الجديدة ، وهجوم جماهير السوشيال ميديا عليه.





واوضح الفنان احمد فلوكس في تصريح لـ صدى البلد براءته من التهمة المنسوبة اليه وهى الاعتداء على احد افراد الامن، مشيرا الى انه هو من بادر منذ الصباح الباكر بالذهاب الى نيابة الشيخ زايد باكتوبر دون اى استدعاء ليوضح موقفه.





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وصرح بانه يمتلك اكثر من شقة بالكمبوند وان اسرته بالكامل تسكن فيه، وانه على علاقة طيبة بكافة افراد الامن ولم يسبق حدوث اى مشاكل معهم، قائلا: ان من سرب هذا الفيديو من المؤكد ان له اغراض شخصية ويقصد الاساءة لسمعته.





كما اشار إلى ان اول المتضررين من انتشار هذا الفيديو هو ابنه الذي اصابه ضرر نفسي كبير.





ووجه أحمد فلوكس الشكر إلى شركة الامن لايضاحها الصورة كاملة واذاعتها الفيديو الكامل للواقعة واثباته في المحضر وهو ما برأ ذمته، مختتما تصريحه مازحا بان فرد الامن "دمه خفيف.. ياريت حد من المخرجين يكتشفه ".





أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن. على صعيد اخر



