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فن

ابنى من المتضررين.. أول تصريح من أحمد فلوكس بعد إخلاء سبيله في الاعتداء على فرد أمن

السبت 16/مايو/2020 - 05:22 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مريم عزت _ابراهيم قنديل
علق الفنان أحمد فلوكس على ما تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو اثناء اعتدائه على احد افراد الامن بكمبوند في احدى المدن الجديدة ، وهجوم جماهير السوشيال ميديا عليه. 

واوضح  الفنان احمد فلوكس في تصريح لـ صدى البلد براءته من التهمة المنسوبة اليه وهى الاعتداء على احد افراد الامن، مشيرا الى انه هو من بادر منذ الصباح الباكر بالذهاب الى نيابة الشيخ زايد باكتوبر دون اى استدعاء ليوضح موقفه.

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وصرح بانه يمتلك اكثر من شقة بالكمبوند وان اسرته بالكامل تسكن فيه، وانه على علاقة طيبة بكافة افراد الامن ولم يسبق حدوث اى مشاكل معهم، قائلا: ان من سرب هذا الفيديو من المؤكد ان له اغراض شخصية ويقصد الاساءة لسمعته. 

كما اشار إلى ان اول المتضررين من انتشار هذا الفيديو هو ابنه الذي اصابه ضرر نفسي كبير. 

ووجه أحمد فلوكس الشكر إلى شركة الامن لايضاحها الصورة كاملة واذاعتها الفيديو الكامل للواقعة واثباته في المحضر وهو ما برأ ذمته، مختتما تصريحه مازحا بان فرد الامن "دمه خفيف.. ياريت حد من المخرجين يكتشفه ".

على صعيد اخر أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن. 

كانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.
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