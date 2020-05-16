النجمة المبدعة.. إدوارد بصحبة مي عمر فى كواليس القاهرة اليوم





‎من حلقة الجمعة من #القاهرة اليوم مع المبدعة النجمة #مي عمر وكتب إدوارد معلقا على الصورة:





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وتفاعل عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

القمرين الحلوين

انت لوعديت من قدام الكاميرا من غير ما تتكلم بنحبك بردو

بنحبكم جدا

من نجاح لنجاح دايما





ويجسد الفنان إدوارد شخصية "عبد المحسن" شقيق أحمد زاهر "فتحي"، وهو صاحب سوبر ماركت ومتزوج من راقصة والتي تجسدها الفنانة بدرية طلبة، حتى أن والديه يعاملانه بشكل سيئ بسبب هذا الزواج.





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