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فن

النجمة المبدعة.. إدوارد بصحبة مي عمر فى كواليس القاهرة اليوم

السبت 16/مايو/2020 - 05:42 م
مي عمر وادوارد
مي عمر وادوارد
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ميرنا محمود
شارك الفنان إدوارد  جمهوره صور جديدة بصحبة الفنانة مي عمر  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب إدوارد معلقا على الصورة: ‎من حلقة الجمعة من #القاهرة اليوم مع المبدعة النجمة #مي عمر

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وتفاعل عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:
القمرين الحلوين 
انت لوعديت من قدام الكاميرا من غير ما تتكلم بنحبك بردو
بنحبكم جدا
من نجاح لنجاح دايما 

 ويجسد الفنان إدوارد شخصية "عبد المحسن" شقيق أحمد زاهر "فتحي"، وهو صاحب سوبر ماركت ومتزوج من راقصة والتي تجسدها الفنانة بدرية طلبة، حتى أن والديه يعاملانه بشكل سيئ بسبب هذا الزواج.

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
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