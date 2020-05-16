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توك شو

بيحب الفيل والملوخية.. مي عمر تتحدث عن زوجها المخرج محمد سامي.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:01 ص
الفنانة مي عمر،وزوجها
الفنانة مي عمر،وزوجها محمد سامي
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اسراء صبري
قالت الفنانة مي عمر، إن ابنتي الكبيرة تشبة زوجها المخرج "محمد سامي"، والصغيرة تشبهني أكثر.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "القاهرة اليوم"،: لما بنتخانق محمد هو اللي بيصالحني"، وعند سؤالها عن أكلته المفضلة،  إجابت "بيحب الرقاق والملوخية".

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وأضافت مي عمر، أن أخر هدية حصلت عليها من زوجها كانت "خاتم"، وعقبت: محمد بيحب الحيوانات "عندنا 7 كلاب في البيت".

وأوضحت مي عمر، أن زوجها المخرج محمد سامي بيحب "الفيل وكان عايز يجيب فيل البيت".

وكشفت أنها تحب الحيوانات، ولكن تواجدهم مسئولية كبيرة.
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