بيحب الفيل والملوخية.. مي عمر تتحدث عن زوجها المخرج محمد سامي.. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إن ابنتي الكبيرة تشبة زوجها المخرج "محمد سامي"، والصغيرة تشبهني أكثر.
وتابعت خلال حوارها ببرنامج "القاهرة اليوم"،: لما بنتخانق محمد هو اللي بيصالحني"، وعند سؤالها عن أكلته المفضلة، إجابت "بيحب الرقاق والملوخية".
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وأوضحت مي عمر، أن زوجها المخرج محمد سامي بيحب "الفيل وكان عايز يجيب فيل البيت".
وكشفت أنها تحب الحيوانات، ولكن تواجدهم مسئولية كبيرة.
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وأضافت مي عمر، أن أخر هدية حصلت عليها من زوجها كانت "خاتم"، وعقبت: محمد بيحب الحيوانات "عندنا 7 كلاب في البيت".
وأوضحت مي عمر، أن زوجها المخرج محمد سامي بيحب "الفيل وكان عايز يجيب فيل البيت".
وكشفت أنها تحب الحيوانات، ولكن تواجدهم مسئولية كبيرة.