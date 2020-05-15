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روجينا: محمد سامى يمتلك قوة كبيرة في الإقناع وينوم الممثلين مغناطيسيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:00 ص
روجينا
روجينا
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البهي عمرو
قالت الفنانة روجينا، إنها سعيدة بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل البرنس، موضحة أن المخرج محمد سامى أخرج منها أشياء خاصة بالتمثيل كانت غائبة عنها ولم تفكر فيها.

وأضافت روجينا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة : "اترعبت من دوري الشرير في المسلسل في شخصية فدوى، ولكن محمد سامى آمن بموهبتى وقال لى هتكسرى الدنيا و الحمد لله".

وأشارت إلى أن المخرج محمد سامى يمتلك قوة في كبيرة في الإقناع.. وآمن بموهبتي أكثر من إيمانى بها.. إنه ذكي في إدارة الممثل، وبيعمل للممثلين تنويم مغناطيسي".

ولفتت  إلى زوجها نقيب الممثلين أشرف زكى يدعهمها ويشجعها على العمل مع المخرج الكبير محمد سامي.

وأوضحت الفنانة روجينا، أن دورها فى المسلسل شرير ولكن المسلسل نال إشادات كبيرة من الجمهور.
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