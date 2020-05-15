روجينا: محمد سامى يمتلك قوة كبيرة في الإقناع وينوم الممثلين مغناطيسيا

قالت الفنانة روجينا، إنها سعيدة بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل البرنس ، موضحة أن المخرج محمد سامى أخرج منها أشياء خاصة بالتمثيل كانت غائبة عنها ولم تفكر فيها.





وأضافت روجينا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة : "اترعبت من دوري الشرير في المسلسل في شخصية فدوى، ولكن محمد سامى آمن بموهبتى وقال لى هتكسرى الدنيا و الحمد لله".





إلى أن المخرج محمد سامى يمتلك قوة في كبيرة في الإقناع.. وآمن بموهبتي أكثر من إيمانى بها.. إنه ذكي في إدارة الممثل، وبيعمل للممثلين تنويم مغناطيسي". وأشارت





ولفتت إلى زوجها نقيب الممثلين أشرف زكى يدعهمها ويشجعها على العمل مع المخرج الكبير محمد سامي.



