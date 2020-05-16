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أخبار البلد

المطران عطا الله حنا: النكبة جرحنا النازف والذاكرة لا تشيخ

السبت 16/مايو/2020 - 08:43 م
المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا
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سامح سلام
قال  المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، في ندوة  الكترونية بمناسبة ذكرى النكبة ،  إن أجيال النكبة لا تفقد الأمل، فالنكبة هي جرحنا النازف أما الذاكرة فلا تشيخ، فالأجداد يروون لأبنائهم وأحفادهم قصة النكبة والتشريد أما حلم العودة فهو يوحد كل الفلسطينيين حيثما كانوا واينما وجدوا.

وجه المطران عطا الله التحية للاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم، هؤلاء الذين شردوا عام 1948  ويعيشون في اوضاع كارثية اسوأ من العالم الثالث في مخيماتهم .

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وقال إن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان وسوريا والأردن، والمنتشرين في سائر أرجاء العالم يستحقون أن نلتفت اليهم في هذا اليوم وأن نتضامن معهم في معاناتهم لأنهم دفعوا ثمنا باهظا بسبب سياسة التطهير العرقي والمشروع الاستعماري الذي حل ببلادنا المقدسة واستهدف الفلسطينيين أبناء هذه الأرض الأصليين .


وأضاف في كل مخيم وفي كل بيت فلسطيني في الخارج ترى مفاتيح العودة وترى الكوفية الفلسطينية وترى الفلسطينيين يؤكدون على حقهم الثابت بالعودة الى وطنهم السليب هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم .


وتابع "الفلسطينيون ومع كثافة المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحيط بهم يزدادون تشبثا بحقوقهم وانتمائهم وجذورهم العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة".


يشار إلى أن ذكرى النكبة (15 مايو) هو يوم إحياء الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير. واتُّفِق على أن يكون يوم الذكرى هو اليوم التالي لذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل.

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