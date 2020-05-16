فرنسا تسجل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وارتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 27.625 حالة.





وحدث انخفاض كبير في عدد الوفيات مقارنة بالأعداد السابقة في الأيام الماضية، حيث كانت آخر حصيلة أعلنتها فرنسا لفيروس كورونا يوم الجمعة، تتضمن 104 حالة وفاة جديدة، وقبلها، سجلت فرنسا 351 إصابة خلال يوم واحد.



