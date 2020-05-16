AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأسد الأطلسى .. أول رد فعل من رامز جلال بعد مقلب بن شرقى

السبت 16/مايو/2020 - 08:37 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر النجم رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للاعب أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك فى برنامجه "رامز مجنون رسمى".

وعلق رامز جلال على الصرة قائلًا:"الاسد الأطلسي أشرف بن شرقي".

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى:
-أحلى حلقة وأضاف أخر "حلقة جميلة أوى "وأضافت أخرى "بنحبك يا بن شرقى".

إقرأ أيضًا :
برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي مقلوب .. أول تعليق من رامز جلال بعد عرض الحلقة الثانية من رامز مجنون رسمي .. شاهد

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

أول تعليق من رامزجلال على حلقة السعودي حسن عسيري

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب ياسمين رئيس

عم الإفيهات واللايكات.. رامز جلال يعلق على حلقة ابو المعاطي

بعد إعلانه انتماءه للاهلى.. أول رد لـ رامز جلال بعد حلقة اليوم | شاهد

ترشيحاتنا

ريهام تخرج من القبر لمقابلة زياد.. آيتن عامر تغازل جمهورها بصورة كوميدية

فيديو جراف.. علاقة القهوة بجسم المرأة

عن منع الحجاب.. رئيس التليفزيون السابق: مينفعش كل واحد يلبس على كيفه

سلالة بسبب كورونا | أسراب جراد تجتاح إفريقيا وتدمر محاصيل 5 دول.. تفاصيل

بمقص وشراب.. اصنع الكمامة في منزلك.. فيديو

تركي آل الشيخ يقوم بالإبلاغ عن شخص ينتحل شخصيته على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني