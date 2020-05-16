AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طريقة سهلة للتغلب على بخار الزجاج الداخلي في السيارة

السبت 16/مايو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
ينتشر البخار كثيراً على زجاج السيارات فيعيق سائقها عن الرؤية في الطريق بشكل واضح وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الوقوع في حوادث على الطريق السريعة .


ويضطر قائد السيارة بالانشغال على الطريق من أجل مسخ الزجاج بيديه وهو ما قد يجعله فاقداً لتركيزه على الطريق .


اما في حالة تكون البخار على الزجاج الداخلي يمكن لقائد السيارة أن يعتمد على استخدام المكيف ولكن كمدفئة وتوجيه الهواء ليخرج من الفتحات الملاصقة للزجاج الامامي للسيارة وسيختفي البخار في ثوان
اقرأ أيضا
اما إذ كنت تمتلك سيارة قديمة وليس بها مكيف فهناك حل تقليدي تمت تجربته وحقق فعالية كبيرة وهي أن يقوم قائد السيارة بالتوقف على جانب الطريق، ثم يمسح الزجاج بقطعة قماش قطنية مع فتح النوافذ حتى يتجدد الهواء داخل المركبة وخاصة في فصل الشتاء.

وبالنسبة لفصل الصيف فيمكن التوقف للحظات مع تكون البخار بشكل كثيف على الزجاج الداخلي ومسحه بقطعة قماش من القطن ثم عود الرحلة من جديد .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لا ينخفض الزجاج الخلفى للسيارة حتى النهاية

طرق لتنظيف زجاج السيارة بشكل مثالي

9 طرق سهلة للحصول على زجاج سيارة لامع

4 طرق بسيطة لإزالة الخدوش من على الزجاج

بلسم ومعجون أسنان..نظف سيارتك باستخدام المواد المنزلية

السر وراء وجود مساحة في السيارات الهاتش باك

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. علاقة القهوة بجسم المرأة

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

سلالة بسبب كورونا | أسراب جراد تجتاح إفريقيا وتدمر محاصيل 5 دول.. تفاصيل

مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. فيديو

ذبحها في نهار رمضان.. عاطل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في المنيا

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني