طريقة سهلة للتغلب على بخار الزجاج الداخلي في السيارة

ينتشر البخار كثيراً على زجاج السيارات فيعيق سائقها عن الرؤية في الطريق بشكل واضح وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الوقوع في حوادث على الطريق السريعة .
ويضطر قائد السيارة بالانشغال على الطريق من أجل مسخ الزجاج بيديه وهو ما قد يجعله فاقداً لتركيزه على الطريق .
اما في حالة تكون البخار على الزجاج الداخلي يمكن لقائد السيارة أن يعتمد على استخدام المكيف ولكن كمدفئة وتوجيه الهواء ليخرج من الفتحات الملاصقة للزجاج الامامي للسيارة وسيختفي البخار في ثوان
وبالنسبة لفصل الصيف فيمكن التوقف للحظات مع تكون البخار بشكل كثيف على الزجاج الداخلي ومسحه بقطعة قماش من القطن ثم عود الرحلة من جديد .
ويضطر قائد السيارة بالانشغال على الطريق من أجل مسخ الزجاج بيديه وهو ما قد يجعله فاقداً لتركيزه على الطريق .
اما في حالة تكون البخار على الزجاج الداخلي يمكن لقائد السيارة أن يعتمد على استخدام المكيف ولكن كمدفئة وتوجيه الهواء ليخرج من الفتحات الملاصقة للزجاج الامامي للسيارة وسيختفي البخار في ثوان
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وبالنسبة لفصل الصيف فيمكن التوقف للحظات مع تكون البخار بشكل كثيف على الزجاج الداخلي ومسحه بقطعة قماش من القطن ثم عود الرحلة من جديد .