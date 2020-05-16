فرصة العمر للإسماعيلي.. مقترح بمشاركة بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، وجود مفاوضات بين الاتحاد العربي لكرة القدم، ونظيره الاتحاد الدولي، من أجل السماح بمشاركة بطل البطولة العربية للأندية" بطولة محمد السادس للأندية العربية"، في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغيير نظام كأس العالم للأندية، لتقام بمشاركة 24 ناديًا بمختلف القارات كل 4 سنوات، بدلًا من إقامة كأس القارات للمنتخبات.
وأشار موقع دوري بلس السعودي، أن الاتحاد العربي يتفاوض مع الفيفا من أجل السماح بمشاركة بطل البطولة العربية في مونديال الأندية القادم، على أن يشارك في البطولة فريق أوروبي وفريق من أمريكا الجنوبية، وتقليص عدد الفرق المشاركة، من أجل تقوية المنافسة في البطولة.
ويشارك النادي الإسماعيلي في البطولة العربية لهذا العام، وتأهل لدور نصف النهائي، وفاز في مباراة الذهاب على نادي الرجاء المغربي، قبل توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت لإشراك نادي الزمالك والترجي التونسي والوداد المغربي في مونديال الأندية 2021 ممثلين عن قارة أفريقيا.