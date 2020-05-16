AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرصة العمر للإسماعيلي.. مقترح بمشاركة بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية

السبت 16/مايو/2020 - 10:37 م
النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، وجود مفاوضات بين الاتحاد العربي لكرة القدم، ونظيره الاتحاد الدولي، من أجل السماح بمشاركة بطل البطولة العربية للأندية" بطولة محمد السادس للأندية العربية"، في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم  قرر تغيير نظام كأس العالم للأندية، لتقام بمشاركة 24 ناديًا بمختلف القارات كل 4 سنوات، بدلًا من إقامة كأس القارات للمنتخبات.

وأشار موقع دوري بلس السعودي، أن الاتحاد العربي يتفاوض مع الفيفا من أجل السماح بمشاركة بطل البطولة العربية في مونديال الأندية القادم، على أن يشارك في البطولة فريق أوروبي وفريق من أمريكا الجنوبية، وتقليص عدد الفرق المشاركة، من أجل تقوية المنافسة في البطولة.

ويشارك النادي الإسماعيلي في البطولة العربية لهذا العام، وتأهل لدور نصف النهائي، وفاز في مباراة الذهاب على نادي الرجاء المغربي، قبل توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت لإشراك نادي الزمالك والترجي التونسي والوداد المغربي في مونديال الأندية 2021 ممثلين عن قارة أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. تأجيل مباريات البطولة العربية لحين إشعار آخر

ضربة موجعة لـ الأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

أخبار الرياضة.. مصير الأهلي والزمالك في مونديال الأندية.. هدم استاد بورسعيد.. سيناريوهات عودة الدوري

الأهلي ليس طرفا.. كاف يحسم مشاركة الترجي والوداد والزمالك فى مونديال الصين للأندية

مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية .. الكاف يحسم الجدل

ترشيحاتنا

راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام

شروط الوضوء .. الخطوات الصحيحة للعبادة و 6 نواقض تفسده

ماما صفاء.. تفاصيل وفاة ممرضة داخل الحجر الصحي بالإسكندرية

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

اختراق بث القناة السابعة الإسرائيلية وإذاعة فيديو لكتائب القسام

عجوز تهرب من مستشفى حميات المنوفية بعد ثبوت إصابتها بكورونا

AdvertisementS

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

أخبار الزمالك .. اتجاه للتعاقد مع البدري .. ومحمد فضل: من حق النادي المطالبة بلقب نادي القرن

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

أخبار الأهلي.. حقيقة انتقال باهر المحمدي وآخر ظهور لصالح جمعة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

من هو المصري عمر مرموش الذي ظهر مع فولفسبورج بعودة بوندسليجا؟

تركي آل الشيخ يقوم بالإبلاغ عن شخص ينتحل شخصيته على تويتر

حقيقة هروب محمد صلاح من معسكر المنتخب لمقابلة راموس فى الجونة ..فيديو

مدرب منتخب مصر يشيد بمبادرة الفنان أحمد فلوكس مع أفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاب الأحمر.. بوسي تتألق بإطلالة كاجوال مميزة.. شاهد

هل فيروس كورونا يعيش على الشعر؟.. تفاصيل

راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام