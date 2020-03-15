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رياضة

الزموا منازلكم.. قرار جديد من الرجاء بعد تأجيل مباراته مع الإسماعيلي في البطولة العربية

الأحد 15/مارس/2020 - 06:16 م
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
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عمرو ابوبكر
قرر مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي، منح جميع لاعبي فريق الكرة راحة مفتوحة على أن يظلوا في منازلهم في انتظار تحديد موقف النادي من تجمعهم المقبل.


وجاء قرار الرجاء بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الإسماعيلي المصري والتي كانت مقررة اليوم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالدار البيضاء.


وكان اتحاد الكرة المغربي أعلن وقف النشاط الكروي بالكامل بداية من اليوم خوفا من تفشي فيروس كورونا.


وتلقى 6 لاعبين من الرجاء بطاقة دعوة من طرف الحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي المغربي للالتحاق بمعسكر المحليين بداية من الإثنين المقبل، استعدادا لنهائيات الشان التي تحتضنها الكاميرون الشهر المقبل.

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