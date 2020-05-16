AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: الرهان على وعي المواطنين بأزمة كورونا "خاسر"

السبت 16/مايو/2020 - 10:43 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرهان على وعي المواطنين فيما يتعلق بأزمة كورونا لم يكن في محله.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن كثير من المواطنين غير مستوعبين خطورة الازمة، مشددًا على أن الأمر جلل وصعب، ولازم نعيش ونفتح الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الطبية للوقاية من كورونا وفقًا لتعليمات منظمات الصحة العالمية، ووزارة الصحة.

 معقبًا: "لو قفلنا هنموت من الجوع ولو اشتغلنا وعشنا بحرية بدون اجراءات احترازية هنموت من المرض، فعلينا أن نعمل بالتوازي مع اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحين الوصول لعلاج لكورونا، ومن يحاول الخروج عن هذا الإطار لا يلوم إلا نفسه.

وتابع: "حد يقولى مش عندي فلوس اشتري كمامة، وعنده فلوس يشترى سجاير، لو مش معاك فلوس تشتري كمامة أقعد في بيتكم متخرجش، برتوكول التعايش مع كورونا هيتنفذ هيتنفذ، رغم أنه مش عاجب بعض الناس".

وكانت وزارة الصحة والسكان، اعنلت اليوم السبت، عن خروج 151 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيعات اكسترا نيوز يدعمن الصم والبكم بفيديو

مش معقول.. أحمد موسى يعلق على زيادة إصابات فيروس كورونا اليوم

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 387 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17.. وشفاء 1815 حالة حتى الآن

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: إجمالي المصابين وصل 7981 والوفيات 482.. و1890 بمستشفيات العزل.. بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حرجة

ترشيحاتنا

زكاة الفطر 2020 .. أحكامها ووقتها وقيمتها وموعدها

راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام

ريهام تخرج من القبر لمقابلة زياد.. آيتن عامر تغازل جمهورها بصورة كوميدية

أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

شروط الوضوء .. الخطوات الصحيحة للعبادة و 6 نواقض تفسده

علي جمعة: الله برأ سيدنا موسى من تهمة شنيعة ألصقها به بنو إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاب الأحمر.. بوسي تتألق بإطلالة كاجوال مميزة.. شاهد

هل فيروس كورونا يعيش على الشعر؟.. تفاصيل

راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام