الاقتصاد المصري يصمد أمام كورونا.. إشادات دولية وتراجع معدلات البطالة.. والخبراء: تحسن تصنيف مصر يعطينا شهادة ثقة في اقتصادنا

وزيرة التخطيط: رغم تحسن معدلات البطالة فيروس كورونا أثر علي الاقتصاد

خبير: تحسن تصنيف مصر يعطينا شهادة ثقة في اقتصادنا

رغم حالة الكساد التي ضربت الاقتصاد العالمي اثر جائحة كورونا التي عانت منها اقتصاديات دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يصمد امام هذه الكارثة، فخرجت مؤسسة موديز وأعلنت تثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند B2 ونظرة مستقبلية الامر الذي يعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصرى في ظل مواجهة تداعيات كورونا .

البطالة تتراجع 7.7%



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس معدل البطالة خلال الربع الاول من العام الجاري 2020، وبلغ معدل البطالة 7,7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 8,0٪ فى الربع الرابع من عام 2019 بإنخفاض قدره 0,3 ٪، وبإنخفاض قدره 0,4٪ عن الربع المماثل من العام السابق، رغم الاثار السلبية لفيروس كورونا .

نتائج الاجراءات الاصلاحية

وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يسير بشكل جيد،م مشيدا بحالة الاقتصاد المصري علي مدار الثلاث سنوات الماضية نتيجة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تصنيف مصر الائتمانى عند B2 شهادة ثقة اضافية للاقتصاد المصري، حيث أنه ليس باول تقرير فسبقه تقرير البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن معدلات النمو الاقتصادي يقترب من 4.2 مع نظره مستقبلية مستقر برغم حالة الانكماش اللذي يعيشها اغلب الدول حول العالم و التظرر اللذي عانه منه الاقتصاد العالمي

وأشار إلى أن كل هذه التقارير تعد شهاده ثقة في عمق الاقتصاد المصري و أن هناك قطاعات تعمل بقوه حتي مع الاغلاق الجزئي التي اتبعتها الدولة في التعامل مع الفيروس و تعد مصدر بديل للدخل المحافظه و تقليل نزيف الدخل القومي اللذي وتضرر منه قنوات مثل السياحه و الطيران و الاسواق المالية و توقفت علي اثره بعض القطاعات

وتابع :"كما استفادت قطاعات أخرى مثل الاستثمارات الزراعيه و استصلاح الأراضي و الأغذية و القطاع الطبي و صناعات الادوية و قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"

29.01 مليون مواطن يعمل

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020؛ مقارنة بـ 8% خلال نفس الربع من عام 2019، يأتى متسقًا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام المالي 19/2020 والتي بلغت 5.6%.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.008 مليون فرد، ارتفاعًا من 28.95 مليون في الربع الأول من عام 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31000 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.

وأشارت السعيد إلى انخفاض معدل العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا إلى 68.5٪ في الربع الأول من عام 2020، منخفضًا من 69.5٪ في الربع الرابع من عام 2019، كما ارتفع عدد العاملين إلى 26.772 مليون في الربع الأول من عام 2020، ارتفاعًا من 26.621 مليون في الربع الرابع من عام 2019.





وأوضحت الوزيرة أن أزمة فيروس كورونا COVID-1، وما صاحبها من الإجراءات الوقائية التي تبنتها الحكومة لاحتواء تفشي الوباء قد اثرت سلبًا على معدل البطالة في شهر أبريل والذي ارتفع إلى 9.2٪ من نهاية مارس إلى نهاية أبريل 2020.