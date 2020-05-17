محافظ بني سويف: التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا العام المقبل

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالاستعداد المبكر لإجراءات تقديم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل ، حيث يشغل هذا الأمر أولياء الأمور ويزداد الاستفسار عنه من المواطنين.









وناقش المحافظ الأليات المنفذة أو التي ستنفذها مديرية التربية والتعليم ، في ظل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا ، لاسيما فيما يتعلق بمنع أي تجتمع محتمل لأولياء الأمور ، خاصة وأن مواعيد التقديم ستبدأ في مطلع الشهر المقبل .









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جاء ذلك خلال تواصل وكيلة الوزارة مع محافظ بني سويف بشأن عدد من الملفات التي تتعلق بالعملية التعليمية ، التي أوضحت أنه بخصوص آليات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020/2021 ، التي من المقرر أن تبدأ من 1 /6 إلى 30/6/ 2020 ، طبقا لقواعد القبول والتنسيق المعتادة ، في إطار تعليمات الوزارة ،حيث يجري الاستعداد لهذه المناسبة على قدم وساق من خلال اجتماعات متكررة وتنسيقات وترتيبات مع الجهات المعنية .









وأشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة رابط الإلكتروني ليتم التقديم عليه إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال سواء للغات أو المدارس الخاصة أو الحكومية .









وأشارت إلى أنه تم تكليف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنفيذ ذلك والاعلان عنه بنهاية شهر مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم نحو تطبيق الإجراءات الوقائية وبما يتماشى مع الإجراءات التي نفذتها المحافظة وكانت سباقة فيها كإطلاق أول قناة تعليمية ببني سويف للتعليم عن بعد للصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي .







