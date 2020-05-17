AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف: التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا العام المقبل

الأحد 17/مايو/2020 - 04:19 ص
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالاستعداد المبكر لإجراءات تقديم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل  ، حيث يشغل هذا الأمر أولياء الأمور ويزداد الاستفسار عنه من المواطنين.


وناقش المحافظ  الأليات المنفذة أو التي ستنفذها مديرية التربية والتعليم ، في ظل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا ، لاسيما فيما يتعلق بمنع أي تجتمع محتمل لأولياء الأمور  ، خاصة وأن مواعيد التقديم ستبدأ في مطلع الشهر المقبل .


إقرا أيضا : 
جاء ذلك خلال تواصل وكيلة الوزارة مع محافظ بني سويف بشأن عدد من الملفات التي تتعلق بالعملية التعليمية ، التي أوضحت أنه بخصوص آليات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020/2021 ، التي من المقرر أن تبدأ من 1 /6 إلى 30/6/ 2020 ، طبقا لقواعد القبول والتنسيق المعتادة ، في إطار تعليمات الوزارة ،حيث يجري الاستعداد لهذه المناسبة على قدم وساق من خلال اجتماعات متكررة وتنسيقات وترتيبات مع الجهات المعنية  . 


وأشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة رابط الإلكتروني ليتم التقديم عليه إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال سواء للغات أو المدارس الخاصة أو الحكومية .


وأشارت إلى أنه تم تكليف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنفيذ ذلك والاعلان عنه بنهاية شهر مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم نحو تطبيق الإجراءات الوقائية وبما يتماشى مع الإجراءات التي نفذتها المحافظة وكانت سباقة فيها كإطلاق أول قناة تعليمية ببني سويف للتعليم عن بعد للصف الثالث  الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: إجراءات التقديم في المدارس هذا العام ستتم بالكمامات.. أول يونيو

فيديوجراف.. موعد وشروط التقديم لـ مرحلة رياض الأطفال 2020

تعليم بني سويف: تسليم المشروعات البحثية للتعليم الفني.. غدا

ترشيحاتنا

نادي الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا لبيع فرجاني ساسي

شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث

بالتزامن مع كورونا والجراد.. أزمة جديدة تهدد إثيوبيا

مسلسل النهاية .. 10 صور تبرز جمال إنجي علاء برفقة يوسف الشريف

ماذا كان يفعل النبي في العشر الأواخر من رمضان؟

ضوء الشمس السلاح السحري لـ مكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد