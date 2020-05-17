الوطنية للطرق: 80 جنيها قيمة الاشتراك الشهري لعبور بوابات طريق السويس.. فيديو

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق ، إننا نعمل من أجل الوطن وراحة المواطن وهذا فوق أي اعتبار.





وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من بوابات طريق السويس ليس جمع الرسوم ولكن إحكام السيطرة على الطريق وإراحة المواطنين .





وأوضح اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، أن اختيار مكان البوابات تم بدقة شديدة وبعد دراسات عديدة.





وأكد أن تكلفة طريق السويس بلغت 2 مليار جنيه ويتكون من 18 حارة، موضحا أن هناك اشتراك شهري بـ 80 جنيهًا للمرور على طريق السويس، مؤكدا أنه تم استخراج 8 آلاف اشتراك شهري.





ولفت إلى أن هناك من 40 إلى 50 ألف سيارة تمر من على طريق السويس يوميا، مؤكدا أنه تم تخصيص مكاتب في الشروق ومدينتي لاستخراج الاشتراك الشهري الذي يتطلب رخصة السيارة والبطاقة الشخصية.





وأشار إلى أن الطرق السريعة التي يتم تحصيل رسوم عليها تنفق على الطرق الأخرى التي لا يتم جمع رسوم عليها.