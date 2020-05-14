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حوادث

تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 10:44 ص
طريق السويس الصحراوي
طريق السويس الصحراوي
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أحمد مهدي
يشهد طريق السويس الصحراوي منذ صباح اليوم، الخميس، كثافات مرورية مرتفعة بالاتجاهين بسبب بوابات الرسوم الجديدة المتواجدة على الطريق.

وتظهر الكثافات المرورية التى تصل إلى حد التكدسات المرورية بالاتجاهين القادم والمتجه من الطريق الدائري الأوسطي إلى الطريق الدائري ومناطق القاهرة.

وفي ذات السياق، ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة بوابات الرسوم بالاتجاهين القادم من طريق العين السخنة ومتجه إلى طريق السويس الصحراوي والعكس.

كما تظهر كثافات مرورية وتكدسات على طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسفل الطريق الدائري وحتى مناطق محور جوزيف تيتو.

ويشهد الطريق الدائري ارتفاعا في الكثافات المرورية أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، ومناطق إمبابة باتجاه الطريق الزراعي، ومناطق المرج حتى مناطق السلام.

فيما استقرت الحالة المرورية على محور 26 يوليو بعد ظهور بعض الكثافات المرورية، حيث تم الدفع بسيارات المرور وسحب الكثافات المرورية.
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور
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