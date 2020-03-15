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حوادث

المرور: هبوط أرضي على طريق السويس الصحراوي بسبب مياه الأمطار

الأحد 15/مارس/2020 - 09:10 ص
هبوط أرضي
هبوط أرضي
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أحمد مهدي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وقوع هبوط أرضي علي طريق السويس الكليو ٦١ القادم من القاهرة اتجاه السويس وتم عمل تحويلة من الطريق الرئيسي الي الطريق الداعم.

وتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.

وقامت اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الاغاثة المرورية علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠
المرور: هبوط أرضي على طريق السويس الصحراوي بسبب مياه الأمطار
المرور: هبوط أرضي على طريق السويس الصحراوي بسبب مياه الأمطار
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