للمرة الثانية.. المرور: تشققات في أسفلت محور 26 يوليو.. صور

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وجود تشققات في أسفلت محور ٢٦ يوليو للمرة الثانية.





وقالت الادارة، انه تم رصد تشققات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، أقصى مناطق اليمين، وهبوط في السور الخارجي، بطول ٥٠ مترا وعرض ٣ امتار.





قامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.





وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.



