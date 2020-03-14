AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للمرة الثانية.. المرور: تشققات في أسفلت محور 26 يوليو.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 08:27 م
تشققات في أسفلت محور
تشققات في أسفلت محور ٢٦ يوليو
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وجود تشققات في أسفلت محور ٢٦ يوليو للمرة الثانية.

وقالت الادارة، انه تم رصد تشققات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، أقصى مناطق اليمين، وهبوط في السور  الخارجي، بطول ٥٠ مترا وعرض ٣ امتار.

قامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الاغاثة علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠
للمرة الثانية.. المرور: تشققات في أسفلت محور 26 يوليو.. صور
للمرة الثانية.. المرور: تشققات في أسفلت محور 26 يوليو.. صور
للمرة الثانية.. المرور: تشققات في أسفلت محور 26 يوليو.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير طريق الإسماعيلية الصحراوي.. الخريطة المرورية للتحويلات والطرق البديلة

شاهد.. مساعدا الوزير للشرطة المتخصصة والمرور يتابعان الحالة على الطرق الصحراوية

خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

المرور: فتح طريق الكريمات القادم من أسيوط للقاهرة

خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

كلنا في الشارع.. مدير إدارة المرور: التنسيق مع المحافظات لمواجهة عاصفة التنين

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. آبل تعلن إغلاق جميع متاجرها

بعد ظهور حالات كورونا بالدقهلية .. إجراء عاجل من الصحة بالمحافظة

هل تأثر محصول القمح بـ عاصفة التنين .. زراعة الغربية ترد

تقارير: محمد صلاح ينتقل إلى باريس سان جيرمان

ماذا وضع أحمد أبو هشيمة على إنستجرام عقب خطبته لـ ياسمين صبري.. شاهد

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور