أماكن الزحمة.. حالة المرور على الطريق الدائري وشوارع القاهرة والجيزة

شرحت مصادر مرورية، حالة حركة المرور على الطرق والمحاور في ساعات الصباح الأولى من اليوم، الخميس، في القاهرة والجيزة، وأماكن الزحمة التي ظهرت على بعض الأماكن الهامة.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو، من الطريق الدائري وحتى مناطق ميدان لبنان، ومن شارع جامعة الدول العربية وحتى أعلى مناطق كورنيش النيل وساقية الصاوي.





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ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق مسطرد باتجاه الطريق الزراعي، ومن أعلى مناطق المرج والقلج مرورًا بمؤسسة الزكاة ومناطق السلام حتى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، وكثافات مرورية على مناطق القطامية باتجاه المعادي، ومخرج الطريق على الأوتوستراد بالمعادي في القادم من المنيب.





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وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسفل الطريق الدائري بإتجاه محور جوزيف تيتو.





ويشهد كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية تامة من مناطق الجيزة والعجوزة مرورا بمناطق التحرير وحتى أعلى غمرة، حيث تظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق غمرة بالاتجاهين.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة بمناطق ماسبيرو في القادم من كوبري 15 مايو باتجاه وسط القاهرة، وتكدسات بمناطق السبتية من كوبري إمبابة وحتى كونراد.





ويشهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية متوسطة من كوبري 6 أكتوبر حتى قصر البارون.



