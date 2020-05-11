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حوادث

الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:42 م
ردارات جديدة
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أحمد مهدي
رصدت عدسة صدى البلد تكنولوجيا المرور الحديثة على الطرق والمحاور، في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها؛ لمواكبة التكنولوجيا لخدمة المواطنين.


قامت وزارة الداخلية بدعم الإدارة العامة للمرور بأحدث الأجهزة لتحقيق الانضباط المروري والذي ينعكس بدوره على حماية المواطنين.




وأشرف اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، على تركيب أحدث الرادارات العالمية في الطرق والمحاور الرئيسية سواء كانت داخل العاصمة أو على المحاور الرئيسية التي تؤدي إلى العاصمة.


- إمكانيات الرادار الجديد
تستطيع الرادارات الجديدة أن ترصد حتى 8 حارات مرورية  وتعمل بكفاءة نهارًا وليلًا وتبلغ جودة الصورة حتى ٣٦ ميجابيكسل؛ بمسافة تتجاوز 300 متر. 


وتستطيع الرادارات الجديدة أيضا تصوير الأفراد داخل السيارة في حالة عدم التزامهم بربط الحزام أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة أو حال تجاوز السرعة المقررة وسيتم تحرير مخالفة فورية وإرسالها برسالة نصية إلى المخالف. 


- أماكن الرادارات الجديدة
الطرق التي تم وضع الرادار عليها والتي سيتم وضع الرادار عليها خلال فترة وجيزة هي طرق "السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الــNA حتي مدينة نصر  - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري اكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة".

وقالت مصادر مرورية، ان الرادار فنسى الصنع، ويسمى رادار مستا، وعملية تركيبة ضمن اجراءات توسعية فى تطوير منظومة الرادار.

الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
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