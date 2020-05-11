فيديوجراف.. الداخلية تستخدم أجهزة رادار ثابتة.. تعرف على مميزاتها

استحدثت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، أجهزة رادار ثابتة جديدة، استعدادا لنشرها على الطرق السريعة لضبط جميع المخالفات المرورية.









وبدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر تلك الردارات الحديثة على بعض طرق السفر الرئيسية فى البلاد استعدادا لتعميمها على باقى الطرق وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.









ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مميزات الرادار الثابت من خلال الفيديوجراف التالي..