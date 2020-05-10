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فيديوجراف.. تعرف على قائمة أفضل مسلسلات رمضان 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 11:01 م
مسلسلات رمضان 2020
مسلسلات رمضان 2020
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ايمان عبداللطيف

أثارت العديد من المسلسلات الدرامية حالة من الجدل الواسع، بعد عرض 15 حلقة من بعض المسلسلات، بعضها نال إعجاب الجمهور والبعض الآخر فشل فى لفت الأنظار إليه.


يتنافس قي رمضان الدرامي هذا العام عدد كبير من الأعمال الفنية، بعضها اعتمد على البطولة الجماعية والبعض الآخر يراهن على البطل الأوحد باعتباره الحصان الرابح دائما.

 

ومن أهم سمات هذا الموسم التنوع في الأفكار ومحتوى الأعمال الدرامية إذ يوجد العمل الوطني والرومانسي والتاريخي والاجتماعي.


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ولمزيد من التفاصيل حول رأى النقاد فى مسلسلات رمضان 2020، تابعوا الفيديوجراف التالى.

 

 

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